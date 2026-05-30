Un uomo e una donna investiti sulle strisce pedonali a Voghera nel Pavese | lui è gravissimo

Un uomo e una donna sono stati investiti sulle strisce pedonali a Voghera. L'uomo è stato intubato ed elitrasportato in condizioni molto gravi all'ospedale di Alessandria, mentre la donna, anche lei in condizioni gravi, è stata trasferita al Policlinico San Matteo di Pavia.

L'uomo è stato intubato e elitrasportato in condizioni molto gravi all'ospedale di Alessandria. La donna invece è stata portata al Policlinico San Matteo di Pavia: anche lei è grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Napoli, auto investe e uccide due donne sulle strisce pedonali: arrestato il conducente, era ubriaco

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