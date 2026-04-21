Incidente stradale due bambini investiti sulle strisce pedonali prima di entrare in classe

Due bambini sono stati investiti sulle strisce pedonali davanti all'ingresso di una scuola a Torre del Greco. L'incidente è avvenuto lungo via Nazionale, poco prima che i bambini entrassero in classe. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto. La situazione dei piccoli coinvolti non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Incidente stradale davanti all'istituto scolastico Giampietro-Romano di via Nazionale a Torre del Greco. Vittime due bambini investiti da una Vespa mentre attraversavano sulle strisce pedonali per entrare a scuola. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi. I.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Dalmine, due ragazzi di 17 anni investiti sulle strisce pedonali: rintracciata l’auto pirataDalmine (Bergamo), 6 aprile 2026 – È stata rintracciata dai carabinieri la donna che avrebbe investito due ragazzi di 17 anni a Dalmine, in provincia... Dalmine, due 17enni investiti sulle strisce pedonali: indentificata la donna pirataNel tardo pomeriggio di venerdì 3 aprile i carabinieri di Dalmine e il personale sanitario del 118 sono intervenuti sulla strada provinciale,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scontro tra auto a San Vito Romano, due bambini e la mamma estratti dalle lamiere; Schianto in autostrada nella notte: 7 persone coinvolte, tra cui due bambini - BresciaToday; Incidente sulla SP186, coinvolti due bambini: interviene l’elisoccorso; Roma, auto si ribalta dopo incidente: feriti mamma e due bambini. Incidente stradale, due bambini investiti sulle strisce pedonali prima di entrare in classeIncidente stradale davanti all'istituto scolastico Giampietro-Romano di via Nazionale a Torre del Greco. Vittime due bambini investiti da una Vespa mentre attraversavano sulle strisce pedonali per ... napolitoday.it Scontro tra auto a San Vito Romano, due bambini e la mamma estratti dalle lamiereMomenti di tensione oggi, domenica 19 aprile, lungo la strada di San Vito Romano, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una delle quali si è ribaltata. L’allarme ... romatoday.it #Capua - Un incidente stradale, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, ha provocato forti disagi alla circolazione. Sul posto risultano coinvolti almeno tre veicoli: una motocicletta, un furgone bianco — presumibilmente adibito alla vendita di frutta — facebook