Incidente stradale due bambini investiti sulle strisce pedonali prima di entrare in classe

Da napolitoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due bambini sono stati investiti sulle strisce pedonali davanti all'ingresso di una scuola a Torre del Greco. L'incidente è avvenuto lungo via Nazionale, poco prima che i bambini entrassero in classe. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto. La situazione dei piccoli coinvolti non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Incidente stradale davanti all'istituto scolastico Giampietro-Romano di via Nazionale a Torre del Greco. Vittime due bambini investiti da una Vespa mentre attraversavano sulle strisce pedonali per entrare a scuola. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi. I.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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