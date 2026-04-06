Dalmine due 17enni investiti sulle strisce pedonali | indentificata la donna pirata

Nel tardo pomeriggio di venerdì 3 aprile, sulla strada provinciale all’incrocio con via Vailetta, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due giovani di 17 anni investiti mentre attraversavano sulle strisce pedonali. I carabinieri e il personale del 118 sono intervenuti sul posto. La donna alla guida del veicolo, successivamente identificata come una donna pirata, non si è fermata per prestare soccorso.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 3 aprile i carabinieri di Dalmine e il personale sanitario del 118 sono intervenuti sulla strada provinciale, all’incrocio con via Vailetta per un incidente stradale con omissione di soccorso. Due ragazzi di 17 anni erano stati investiti sulle strisce pedonali, mentre attraversavano la strada, da una Lancia Y, che poi si è allontanata senza prestare soccorso. I due ragazzi sono stati trasportati in codice verde all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le loro condizioni non sono gravi e non sono in pericolo di vita. Grazie alle immediate indagini condotte dai carabinieri, nel giro di pochi minuti è stato... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Avellino, auto pirata investe due cani sulle strisce pedonali: indaga la PoliziaCosì in una nota, la 12° commissione tutela e diritti degli animali intergruppo parlamentare: Questa mattina ad Avellino si è verificato un grave... Italia, è strage di pedoni! Investiti sulle strisce pedonali, che tragediaIl freddo pungente della sera tagliava l’aria mentre un uomo camminava lungo il bordo della carreggiata, stringendo il cappotto per proteggersi dal... investiti sulle strisce pedonaliLa responsabile è una donna di 40 anni, incensurata, attualmente indagata per lesioni personali stradali colpose, guida in stato di ebbrezza, fuga e omissione di soccorso Nel tardo pomeriggio di ... bergamonews.it Dalmine, investe due minorenni sulle strisce e scappa: identificata una 40enne, guidava in stato di ebbrezzaI due giovani, entrambi di 17 anni, trasportati al Papa Giovanni: conducente denunciata per lesioni personali stradali colpose, guida in stato di ebbrezza, fuga e omissione di soccorso ... bergamo.corriere.it