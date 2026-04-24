Kérastase Society e il senso di appartenenza alla Milano Design Week

Durante la Milano Design Week, un hotel ha ospitato un evento dedicato a un noto marchio di prodotti per capelli, creando un’atmosfera di condivisione e appartenenza. L’iniziativa ha attirato diversi partecipanti interessati a scoprire le novità del brand e a condividere momenti di socializzazione in un contesto informale e accogliente. L’evento si è svolto senza particolari formalità, puntando sulla creazione di un’esperienza conviviale.

Hair on top nella Penthouse Presso la Kérastase Penthouse, gli ospiti potranno ricevere dai nostri migliori hairstylist del brand una piega e una consulenza personalizzata grazie a K-Scan, l’esclusivo dispositivo di beauty tech del brand. Lo spazio si ispira allo spirito degli anni '60 e all'eredità storica di Kérastase,rivisti in chiave più moderna e giocosa. Il progetto sarà itinerante e girerà per le capitali del mondo, con tappe già confermate a Parigi, Madrid, Amsterdam e New York.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kérastase Society e il senso di appartenenza, alla Milano Design Week Notizie correlate Haircare e ospitalità: all'Aethos Hotel Milano prende vita Kérastase SocietyDal 24 al 26 aprile 2026, Kérastase apre le porte di Aethos Hotel Milano, Piazza Ventiquattro Maggio 8 - Milano con l’imperdibile evento Kérastase... Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Haircare e ospitalità: all'Aethos Hotel Milano prende vita Kérastase Society; Gli eventi di bellezza del Fuorisalone 2026; Milano design week, i gadget più ricercati: dalla bibita in lattina di Gucci al Chupa Chups gusto polpette Ikea. Ecco gli indirizzi per collezionisti e scrocconi; Gadget gratis alla Milano Design Week 2026: cosa scroccare tra tote bag, stampe edizione limitata, aperitivi. Kérastase Society e il senso di appartenenza, alla Milano Design WeekUn hotel, un brand iconico di haircare, la voglia di stare insieme. queste le coordinate dell'esperienza immersiva ideata da Kérastase ... vanityfair.it Kérastase Society trasforma un hotel prestigioso in una beauty destination immersiva e multiesperienzialeQuando l'haircare incontra i codici dell'hôtellerie di lusso: fino al 26 aprile Kérastase apre le porte di Aethos Hotel a Milano con l’evento Kérastase Society. Un viaggio sensoriale attraverso incred ... vanityfair.it Kérastase apre le porte di un Hotel unico Da venerdì 24 fino a domenica 26 aprile ti aspettiamo con un’esperienza immersiva, beauty moments e tante sorprese a te dedicate*. Iscriviti ora per diventare membro della Kérastase Society ISCRIVITI ORA: htt - facebook.com facebook