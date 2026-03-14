Durante una trasmissione su TMW Radio, il giornalista Franco Ordine ha commentato come Allegri abbia contribuito a rafforzare il senso di appartenenza nel Milan. Ha inoltre menzionato la possibilità di un arrivo di Kean in squadra, senza approfondire le motivazioni o le conseguenze di questa ipotesi. Le sue parole si sono concentrate sui fatti relativi alla squadra e ai giocatori coinvolti.

"Allegri ha ridato al Milan il senso di appartenenza, la disciplina e l'impegno quotidiano che non si vedeva da tempo. E i punti presi sono da considerare. E poi sta giocando da inizio stagione con Leao e Pulisic, uno per la pubalgia e l'altro per acciacchi vari, al 30%. Se li avesse avuti in piena salute, qualcosa in più lo avrebbe. Sarebbe a -2 e sarebbe un altro campionato. Se dovesse arrivare Kean, la persona più felice al mondo sarebbe Leao, perché tra i due c'è un rapporto di grande amicizia. Diciamoci la verità: il Milan, se dovesse entrare in Champions, avrebbe bisogno di una robusta terapia di rafforzamento. Non è che solo con Kean risolverebbe il problema. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine: “Allegri ha ridato al Milan il senso di appartenenza. Se arrivasse Kean…”

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