In un futuro distopico, una ragazza scopre che è stato indetto un referendum per eliminare il diritto di voto alle donne. La protagonista, chiamata Stella, si impegna per contrastare questa decisione, cercando l’aiuto di una ex insegnante. La storia si sviluppa attraverso un cortometraggio prodotto da OffiCine-IED, che narra questa vicenda senza coinvolgimento di altri personaggi o istituzioni. La vicenda si concentra sulla reazione della giovane alle notizie e sulla sua ricerca di supporto.

I n un futuro distopico non molto lontano la giovane Stella, un mattino,legge sul cellulare una notizia inquietante:è stato indetto un referendum per abolire il diritto di voto alle donne. Sconvolta, ne parla subito agli amici Carlotta e Marco. Inizia così Facciamo rumore, l’ultimo corto di OffiCine-IED, realizzato in occasione dell’80° anniversario della Repubblica e del riconoscimento del voto alle donne. “Facciamo rumore”, il trailer del corto OffiCine-IED per l’80° anniversario del primo voto delle donne in Italia X I tre ragazzi cercano di farsi venire un’idea per scuotere le coscienze, far capire il rischio che si sta profilando, risvegliare i cittadini da un diffuso intorpidimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un referendum per cancellare il voto femminile, e nessuno che si mobiliti. Spetta a una ragazza darsi da fare, cercando di coinvolgere una sua ex professoressa. Il nuovo corto di OffiCine-IED

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