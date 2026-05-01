Il Cesena, sotto la guida del nuovo allenatore inglese, sta ancora cercando di definire la propria identità in vista delle prossime partite. La squadra si presenta all’appuntamento con l’obiettivo di conquistare i tre punti, come dichiarato dal giocatore principale. La Carrarese, invece, punta esclusivamente alla vittoria per mantenere saldo il suo posizionamento in classifica. Per la prima volta in questa stagione, il Cesena si trova fuori dai playoff.

Se la Carrarese ha soltanto i tre punti in testa la stessa cosa si può dire per il Cesena che per la prima volta si ritrova fuori dai playoff. "Mi aspetto una gara da tre punti – ha confermato il tecnico Ashley Cole (nella foto) alla vigilia del match – in cui dovremo mostrare un’altra faccia, un altro piglio rispetto all’ultima uscita. Dobbiamo costruirci più possibilità per andare in gol contro una Carrarese che gioca con intensità e coraggio. I ragazzi sono consapevoli della classifica ma sono fortunato ad allenare un gruppo solido che capisce il momento e sa come crescere". In realtà al Cesena potrebbe bastare anche un pareggio per riprendersi l’ottavo posto in caso di caduta dell’Avellino ad Empoli perché rispetto agli irpini gli emiliani hanno una miglior differenza reti negli scontri diretti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli avversari La compagine romagnola con il nuovo allenatore inglese sta ancora cercando una sua identità. Cole: "Mi aspetto una partita da tre punti»

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