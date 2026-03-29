S eduta davanti allo specchio, dietro le quinte del corto “Freeze”, Valentina Romani lascia che il set rallenti per un attimo. La sua giovinezza è palpabile, e il trucco, curato da Chanel Beauty, è un gesto delicato per esaltarla senza mascherarla. iO Donna e IED sullo schermo con “Freeze”: un cortometraggio per celebrare i 30 anni X Valentina Romani, il backstage beauty con Chanel. Si punta su un nudo sofisticato, studiato per esaltare la grazia spontanea di una bellezza di trent’anni che non ha bisogno di maschere di ruolo, ma solo di essere rivelata. Valentina Romani per iO Donna. Make up Chanel Beauty. Foto Matteo Valle. Trucco Martina D’Andrea per Chanel Beauty. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Preparativi di bellezza per il corto OffiCine-IED per iO Donna. Per Valentina Romani, un make up nudo, ma couture, complice Chanel Beauty

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