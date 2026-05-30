un nuovo percorso il santa maria immagina il futuro tra progetti e sogni

Il refettorio dei frati, recentemente trasformato in spazio espositivo, è stato aperto al pubblico per la prima volta. La stanza, che un tempo ospitava i pasti dei religiosi, ora ospita opere d’arte e installazioni. L’area, restaurata e riqualificata, è stata presentata come parte di un nuovo percorso culturale. L’inaugurazione ha visto la presenza di autorità e rappresentanti della comunità locale.

Quello che fu il refettorio dei frati, restituito per la prima volta a un uso espositivo, sembra quasi il simbolo ideale di questa operazione: le mura antiche ancora da recuperare, il pavimento sbrecciato della fase ospedaliera moderna, le tavole che raccontano una fetta della storia della Santa Maria della Scala. “Architetture, progetti, visioni“ è il titolo della mostra che non è solo una mostra, ma il tentativo di tracciare una rotta per il futuro. "La volontà di dare concretezza a una visione", dice il sindaco Nicoletta Fabio, mutuando una parte del titolo dell’esposizione. In campo ci sono da una parte l’Antico Spedale senese, con i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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