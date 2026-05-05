Santa Sofia un nuovo futuro per l' ex bar La Loggia | il Comune cerca progetti e idee

Il Comune di Santa Sofia ha avviato una ricerca di proposte e iniziative per l’area nord del Palazzo comunale, parte dell’ex bar “La Loggia”. L’obiettivo è riqualificare lo spazio e coinvolgere la comunità in progetti che possano rilanciare la zona, già al centro di interesse pubblico. La decisione arriva in un momento di attenzione verso il patrimonio locale e le possibilità di sviluppo del territorio.

L’ala nord del Palazzo comunale di Santa Sofia si prepara a cambiare volto e a tornare protagonista della vita economica e sociale del paese. L’amministrazione comunale ha infatti pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse e proposte di utilizzo per i locali che.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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