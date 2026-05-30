Migliaia di persone hanno inserito microchip sotto la pelle, consentendo di aprire porte con un gesto della mano anziché usare una chiave. Recentemente, è stato segnalato un caso in cui un microchip ha causato un rigonfiamento sotto la pelle, simile a un granello di riso. Non ci sono state complicazioni gravi, ma il fatto ha attirato l’attenzione sull’uso di questi dispositivi come parte di un fenomeno di cyborg volontari.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come si è arrivati a considerare la confessione auricolare come un sacramento? – di Celso Alcaina Migliaia di persone hanno già un microchip sottopelle e non sono cyborg di fantascienza. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Un granello di riso sotto la pelle: benvenuti nell’era dei cyborg volontari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La vetrina del museo Riso apre a “Teratoteca”: in mostra le vestigia cyborg di Tony LombardoLa vetrina del museo Riso si apre sulla mostra “Teratoteca”, con le opere di Tony Lombardo.

L’oro verde è il nuovo Brunello: benvenuti nell’era della “new oenology”Negli ultimi anni, l’olio extravergine di oliva ha iniziato a essere considerato più di un semplice prodotto alimentare, assumendo una valenza...

Temi più discussi: Affidandosi alla consulenza di alcuni scienziati, un povero villaggio rurale guadagna miliardi di dong grazie al suo fiore nazionale.; Il poeta Nguyen Duc Mau - Il colore dei fiori rossi è svanito come nuvole; Tien Nong è pronta a lanciare il suo fertilizzante organico microbico NPK: una soluzione nutritiva 5 in 1 per l'agricoltura circolare.; Il singolare villaggio di Thai Nguyen, dove le persone condividono un unico recipiente per il riso, sta suscitando scalpore in tutto il mondo.

Perché PbtA è visto come un brutto design di gioco? reddit

Un pugno di riso contro il riscaldamento globale. Dna senza più segreti, la adatteremo a caldo e siccitàUn paio di millenni più tardi le mondine delle pianure subalpine italiane, stessa fatica meno onori e danari: davvero il riso non ha più segreti (senza contare certe dimenticanze di Marco Polo)? Un ... blitzquotidiano.it

Riso e persico, un piatto simbolo che affascina e divide il lago di Como: mantecato o in cagnone?Mantecatura sì o no? Quando si parla di congiunzione tra riso e pesce persico, il tema è divisivo e la risposta meno ovvia di quanto si pensi. Vero, la tradizione fa vincere la seconda opzione ma non ... milano.repubblica.it