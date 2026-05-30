Un granello di riso sotto la pelle | benvenuti nell’era dei cyborg volontari
Migliaia di persone hanno inserito microchip sotto la pelle, consentendo di aprire porte con un gesto della mano anziché usare una chiave. Recentemente, è stato segnalato un caso in cui un microchip ha causato un rigonfiamento sotto la pelle, simile a un granello di riso. Non ci sono state complicazioni gravi, ma il fatto ha attirato l’attenzione sull’uso di questi dispositivi come parte di un fenomeno di cyborg volontari.
Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come si è arrivati a considerare la confessione auricolare come un sacramento? – di Celso Alcaina Migliaia di persone hanno già un microchip sottopelle e non sono cyborg di fantascienza. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
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