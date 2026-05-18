Negli ultimi anni, l’olio extravergine di oliva ha iniziato a essere considerato più di un semplice prodotto alimentare, assumendo una valenza culturale e artistica. In questo nuovo scenario, si parla spesso di “oro verde”, un termine che sottolinea il valore crescente di questa risorsa. La produzione di olio si è evoluta, con tecniche più raffinate e attenzione ai dettagli, portando a una maggiore attenzione da parte dei consumatori e degli esperti del settore.

Per decenni abbiamo considerato il frantoio come luogo puramente funzionale, un teatro di fatica e odori acri dove la materia grezza si trasformava in alimento. Oggi, varcare la soglia delle tenute più illuminate d’Italia non significa più trovarsi tra macine polverose, bensì immergersi in un ecosistema di design, precisione clinica e narrazione d’avanguardia. Se la stampa internazionale ha coniato l’espressione “The New Oenology” per descrivere l’attuale fermento del comparto olivicolo, è perché l’oleoturismo in Italia ha compiuto il grande salto: dall’estetica della sagra alla raffinatezza della destination experience. L’olio extravergine... 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - L’oro verde è il nuovo Brunello: benvenuti nell’era della “new oenology”

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