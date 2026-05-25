La vetrina del museo Riso apre a Teratoteca | in mostra le vestigia cyborg di Tony Lombardo

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La vetrina del museo Riso si apre sulla mostra “Teratoteca”, con le opere di Tony Lombardo. In esposizione ci sono protesi e strutture metalliche che richiamano arti di animali, create con materiali come plastica e metallo. L’installazione ricorda una fabbrica di metamorfosi, dove strumenti ortopedici e deformità si mescolano in un ambiente che sembra una scatola senza fondo. La scena si presenta come un insieme di elementi che sfidano la normalità.

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Una fabbrica di metamorfosi, una ferramenta ortopedica, un set dove protesi e scherzi della natura si confondono e si sovrappongono: dalla strada si avrà l’impressione di una scatola profonda che ospita protesi informali per animali. È il secondo intervento di Glass-room – arte in trasparenza, il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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