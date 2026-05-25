La vetrina del museo Riso apre a Teratoteca | in mostra le vestigia cyborg di Tony Lombardo

La vetrina del museo Riso si apre sulla mostra “Teratoteca”, con le opere di Tony Lombardo. In esposizione ci sono protesi e strutture metalliche che richiamano arti di animali, create con materiali come plastica e metallo. L’installazione ricorda una fabbrica di metamorfosi, dove strumenti ortopedici e deformità si mescolano in un ambiente che sembra una scatola senza fondo. La scena si presenta come un insieme di elementi che sfidano la normalità.

Una fabbrica di metamorfosi, una ferramenta ortopedica, un set dove protesi e scherzi della natura si confondono e si sovrappongono: dalla strada si avrà l’impressione di una scatola profonda che ospita protesi informali per animali. È il secondo intervento di Glass-room – arte in trasparenza, il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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