Zampolli e la minaccia di azioni legali dopo Report Dalla vicinanza a Trump fino alla trasformazione del Kennedy Center in un hub di yacht e lusso

Domenica 19 aprile è andata in onda una puntata di Report che ha intervistato Paolo Zampolli, attualmente incaricato di gestire partnership globali per l’ex presidente degli Stati Uniti. L’intervista, pubblicata anche su X, ha suscitato reazioni da parte di Zampolli, che ha minacciato azioni legali. La trasmissione aveva trattato anche alcuni aspetti legati alla vicinanza di Zampolli all’ex presidente e alla trasformazione del Kennedy Center in un centro di yacht e lusso.

La puntata è andata in onda domenica 19 aprile, ma su X sono tanti gli account stranieri che rilanciano l’intervista realizzata da Sacha Biazzo di Report a Paolo Zampolli, oggi inviato speciale per le partnership globali di Trump. Se prima di domenica l’imprenditore aveva diffidato dalla messa in onda, su X Report fa sapere che “ora annuncia azioni legali contro chiunque diffonda “contenuti falsi”. Report – prosegue il post – tornerà a parlare dell’inviato speciale di Trump”. Il suo nome è tornato a circolare con insistenza dopo le dichiarazioni a sorpresa della first lady per smentire qualsiasi collegamento con Epstein e la sua complice Ghislaine Maxwell, anche se dalle mail e dai messaggi contenuti nei file emerge che si conoscessero ( la complice del finanziere pedofilo la chiamava “sweet pea” ).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zampolli e la minaccia di “azioni legali” dopo Report. Dalla vicinanza a Trump fino alla trasformazione del Kennedy Center in un hub di yacht e lusso Notizie correlate Donald Trump annuncia la chiusura del Kennedy Center per due anni di lavoriIl centro, ribattezzato di recente Trump Kennedy Center, chiuderà il prossimo 4 luglio in occasione delle celebrazioni per i 250 anni degli Stati... Paolo Zampolli, l’inviato di Trump diffida Report dalla messa in onda della sua intervista sul caso Epstein. Cosa c’è nel servizio?Paolo Zampolli ha diffidato la trasmissione Report dal mandare in onda la sua intervista sul caso Epstein, in programma domani, domenica 19 aprile.