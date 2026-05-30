A Savarna, un cartello è stato diviso in due parti, creando divisioni tra i residenti. Alcuni parcheggiano in modo scorretto, mentre altri chiedono multe ai vicini. La situazione ha generato lamentele da entrambe le parti, con opinioni contrastanti sulla gestione del problema. La questione riguarda comportamenti di parcheggio e le risposte delle autorità locali, senza che si sia trovata ancora una soluzione condivisa.

Un paese diviso con legittime lamentele da una parte e dall’altra, ma, come spesso accade, la verità, oltre a stare nel mezzo, scontenta tutti, o quasi. I fatti sono noti da molto tempo: via dell’Artiglio a Savarna è l’unica strada che permette di arrivare al ‘Nevio Guerrini’, campo sportivo delle imprese casalinghe del Savarna, formazione di calcio che milita in Prima Categoria, ma anche teatro di molti eventi durante l’anno, sia per i giovani, sia per i meno giovani. E così, nei giorni di maggiore afflusso, non solo da Savarna ma anche dai paesi limitrofi, via dell’Artiglio diventa zona di parcheggio, a volte un po’ selvaggio – va detto – per un paese che tanti parcheggi non possiede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un cartello spacca Savarna. Chi parcheggia da Far West e chi fa multare i vicini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Da sola sto benissimo. Ma non sarò in gabbia?”. Chi non fa non sbaglia. Ma chi non fa non viveUna donna di 38 anni, che lavora in amministrazione presso un’azienda privata, ha dichiarato di sentirsi bene da sola e di non voler essere rinchiusa...

Accordo Ue-Israele, bocciata la proposta di sospendere l’intesa. L’Europa si spacca, chi è favorevole e chi noDurante una riunione del Consiglio a Lussemburgo, i ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno deciso di respingere la proposta di sospendere...