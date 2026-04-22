Accordo Ue-Israele bocciata la proposta di sospendere l’intesa L’Europa si spacca chi è favorevole e chi no

Durante una riunione del Consiglio a Lussemburgo, i ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno deciso di respingere la proposta di sospendere l’accordo di associazione con Israele. La decisione è stata presa martedì 21 aprile, senza approvare la richiesta di bloccare l’intesa. La discussione ha diviso i rappresentanti europei, con opinioni diverse tra chi era favorevole e chi contrario alla sospensione.

Roma, 22 aprile 2026 – Martedì 21 aprile, durante la riunione del Consiglio a Lussemburgo, i ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno bocciato la proposta di sospendere l’accordo di associazione con Israele. Il confronto ha evidenziato forti divisioni tra i Paesi membri sulla gestione della crisi mediorientale. L’iniziativa era stata avanzata da Spagna, Irlanda e Slovenia, che avevano scritto all’Alta rappresentante per la politica estera dell’UE accusando Israele di violare i termini dell’intesa. A opporsi con decisione alla sospensione sono stati soprattutto Germania e Italia. Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha affermato che la sospensione dell’accordo sarebbe “inappropriata”, auspicando invece un “dialogo critico e costruttivo” con Israele.🔗 Leggi su Quotidiano.net Notizie correlate Sánchez scuote l’Europa: “Sospendere l’accordo UE-Israele”La dichiarazione ufficiale di Pedro Sánchez: stop all’accordo UE-Israele Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha chiesto formalmente... Leggi anche: Berlino, 'sospendere l'accordo Ue-Israele è inappropriato' Altri aggiornamenti Temi più discussi: Berlino, ‘sospendere l’accordo Ue-Israele è inappropriato’; Tajani, ‘meglio sanzioni a coloni violenti che stop a intesa Ue-Israele’; Tajani, ‘accantonata la sospensione dell’accordo commerciale Ue con Israele’; Tajani, 'accantonata la sospensione dell'accordo commerciale Ue con Israele' Archivi. L’Ue non sospende l’accordo con Israele. Kallas: Manca l’unanimitàNulla di fatto sulla sospensione dell'Accordo di associazione Ue-Israele. Su pressione della Spagna, insieme a Slovenia e Irlanda, il tema è tornato sul ... lapresse.it La Ue (con il voto dell'Italia) boccia le sanzioni a Israele: genocidio e guerra illegale non smuovono MeloniKallas ha respinto le critiche secondo cui l’approccio dell’UE verso Israele indicherebbe un doppio standard, accusa sollevata da alcuni esponenti interni al blocco, mettendo anche in dubbio l’efficac ... globalist.it che io sappia Grimaldo non ha alcun accordo con il Besiktas e preferisce tornare in Spagna. x.com la Repubblica. . L’Ue non muove un passo contro il governo Netanyahu. E anche l’ipotesi di bloccare l’accordo commerciale con Israele resta solo sulla carta. Sebbene quindi le scelte del governo dello Stato ebraico stiano trovando le critiche unanimi dell’Uni - facebook.com facebook