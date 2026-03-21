Da sola sto benissimo Ma non sarò in gabbia? Chi non fa non sbaglia Ma chi non fa non vive
Una donna di 38 anni, che lavora in amministrazione presso un’azienda privata, ha dichiarato di sentirsi bene da sola e di non voler essere rinchiusa in una gabbia. Ha raccontato di condurre una vita ordinaria fatta di lavoro, casa e qualche uscita con le amiche, senza particolari eccessi o momenti di noia. La sua quotidianità si svolge senza grandi cambiamenti o eventi significativi.
Cara Cate, ho 38 anni e lavoro in amministrazione in un’azienda privata. Faccio una vita abbastanza normale: lavoro, casa, qualche uscita con le amiche, niente di movimentato ma nemmeno triste. Ti scrivo perché mi succede una cosa che faccio fatica a spiegare anche alle persone che mi conoscono bene. Con il passare degli anni ho imparato a stare da sola. Non è stato immediato, anzi, all’inizio è stata una necessità, poi piano piano è diventata una scelta. Ho smesso di riempire i vuoti a tutti i costi, ho iniziato a godermi me stessa, le decisioni prese senza doverle condividere o giustificare. Oggi sto davvero bene così. Il punto è che questo “stare bene” è diventato anche un problema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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