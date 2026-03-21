Una donna di 38 anni, che lavora in amministrazione presso un’azienda privata, ha dichiarato di sentirsi bene da sola e di non voler essere rinchiusa in una gabbia. Ha raccontato di condurre una vita ordinaria fatta di lavoro, casa e qualche uscita con le amiche, senza particolari eccessi o momenti di noia. La sua quotidianità si svolge senza grandi cambiamenti o eventi significativi.

Cara Cate, ho 38 anni e lavoro in amministrazione in un’azienda privata. Faccio una vita abbastanza normale: lavoro, casa, qualche uscita con le amiche, niente di movimentato ma nemmeno triste. Ti scrivo perché mi succede una cosa che faccio fatica a spiegare anche alle persone che mi conoscono bene. Con il passare degli anni ho imparato a stare da sola. Non è stato immediato, anzi, all’inizio è stata una necessità, poi piano piano è diventata una scelta. Ho smesso di riempire i vuoti a tutti i costi, ho iniziato a godermi me stessa, le decisioni prese senza doverle condividere o giustificare. Oggi sto davvero bene così. Il punto è che questo “stare bene” è diventato anche un problema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Da sola sto benissimo. Ma non sarò in gabbia?”. Chi non fa non sbaglia. Ma chi non fa non vive

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