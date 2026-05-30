Il Comune ha istituito un canale ufficiale su piattaforme di podcast per diffondere informazioni ai cittadini. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai contenuti e comunicare in modo più diretto e aggiornato. Il nuovo canale permette di ascoltare notizie e aggiornamenti in modo semplice e immediato, senza dover consultare altri mezzi di comunicazione. La scelta mira a rendere più efficace la comunicazione con la popolazione, offrendo un canale alternativo per ricevere le informazioni ufficiali.

Favorire la fruizione delle informazioni da parte dei cittadini e comunicare in modo chiaro e moderno. Il Comune di Sarzana presto verrà dotato di un canale ufficiale Podcast eo Vodcast. Lo ha deciso il consiglio comunale, approvando all’unanimità la mozione presentata martedì dal capogruppo della Lega Roberto Italiani. Podcast audio e i video vodcast, tra gli strumenti prediletti dalle giovani generazioni, verranno registrati e archiviati in aree tematiche e cronologiche in modo che i cittadini potranno ascoltare le novità sul proprio telefono in ogni momento della giornata. Aggiornamenti sui cantieri aperti in città, informazioni utili su bonus e aiuti, ma spazi dedicati ai bandi di gara e al commercio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un canale ufficiale Podcast per il Comune

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Se ancora non lo hai fatto ascolta il nostro #Podcast! Disponibile sul canale @Spotify il quarto atteso episodio dedicato alle tematiche di #paritàdigenere, #inclusione e #diversità. Ne parliamo con #ElenaMocchio, Responsabile Innovazione e Standardizzazio x.com

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