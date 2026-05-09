Il canale ufficiale della Ligue 1 ha registrato un calo significativo di ascolti, evidenziando le difficoltà nel mercato dei diritti televisivi nel calcio europeo. La situazione rappresenta un segnale visibile di un settore che fatica a mantenere gli standard di qualche anno fa. Anche in Italia, questa tendenza si fa notare, con conseguenze che coinvolgono le trasmissioni e le offerte televisive dedicate agli sport di calcio.

La crisi dei diritti televisivi nel calcio europeo continua a mostrare segnali sempre più evidenti di rallentamento. In Francia, secondo quanto riportato da L’Équipe, il nuovo canale della Ligue 1, Ligue1+, si sta rivelando un insuccesso commerciale, con ricavi e abbonamenti ben al di sotto delle aspettative iniziali. In Francia il canale della Ligue 1 è un flop. Il progetto, nato dopo il fallimento del precedente modello legato ai broadcaster tradizionali, avrebbe dovuto garantire una svolta economica per il calcio francese. Le previsioni parlavano di circa 1,5 milioni di abbonati, ma i numeri attuali si fermerebbero poco sopra il milione....🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Flop del canale ufficiale della Ligue 1 è un avviso anche all’Italia

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