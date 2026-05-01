UFFICIALE! CANALE 5 | NUOVI ORARI RUOTA CESARONI SORPRESA SECONDA SERATA

Mediaset ha annunciato i nuovi orari ufficiali per la programmazione del lunedì sera su Canale 5. La rete ha modificato la collocazione di alcune fiction e show, inserendo anche una sorpresa in seconda serata. Lo schema, che potrebbe essere adottato anche in altre serate, è stato comunicato dopo diverse indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti. I cambiamenti riguardano principalmente la suddivisione tra prima e seconda serata.

Dopo tante indiscrezioni, ecco i nuovi orari ufficiali studiati da Mediaset per il lunedì sera di Canale 5 con uno schema che potrà essere applicato ad altre serate. Si parte dunque lunedì 4 maggio, con l’anticipazione di Rai1 che domenica 3 trasmetterà un solo episodio di “Roberta Valente: Notaio in Sorrento” dalle 22 alle 23 circa. Per quanto riguarda Canale 5, La Ruota della Fortuna andrà in onda come di consueto fino alle 22, ma potrebbe chiudere qualche minuto prima, poi linea a “I Cesaroni”. Episodio unico fino alle 23:12. Questo è l’attuale minutaggio (dipende dall’effettiva chiusura del game di Scotti). Poi linea alla seconda serata che si accende con i film.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - UFFICIALE! CANALE 5: NUOVI ORARI RUOTA, CESARONI, SORPRESA SECONDA SERATA UFFICIALE! #CANALE5: NUOVI ORARI RUOTA, #ICESARONI E SORPRESA SECONDA SERATA Notizie correlate UFFICIALE! CANALE 5: NUOVI ORARI RUOTA, CESARONI E SORPRESA SECONDA SERATADopo tante indiscrezioni, ecco i nuovi orari ufficiali studiati da Mediaset per il lunedì sera di Canale 5 con uno schema che potrà essere applicato... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La promessa: La nomina ufficiale di Catalina e Adriano Video; Dal cuore del Salento a canale 5: Adamo Cotardo tra i volti del Battiti live Spring; GF Vip stasera su Canale 5 anticipazioni: Ilary Blasi entra e fa un annuncio; Mercoledì 3 sbarca a Parigi: la prima foto ufficiale di Jenna Ortega sotto la Torre Eiffel. Giugno Antoniano 2026, presentazione ufficiale il 5 maggio al Palazzo Papale x.com ULTIM'ORA - Notizia ufficiale su Di Lorenzo. Importante notizia in casa Napoli alla vigilia di campionato della gara di campionato contro il Como. LEGGI QUI areanapoli.it/share/627510/ - facebook.com facebook