Sacbo approva il bilancio 2025 | valore della produzione a 165 milioni e personale in crescita investimenti per oltre 48 milioni
L’Assemblea degli Azionisti di Sacbo ha approvato il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2025, che comprende anche il bilancio di Sacbo S. Il valore della produzione si attesta a circa 165 milioni di euro, mentre il numero di dipendenti è in aumento. Sono stati inoltre confermati investimenti per oltre 48 milioni di euro, destinati a diverse aree di sviluppo.
Un anno particolarmente vivace dal punto di vista delle opere di ampliamento, approvate da Enac e finanziate da Sacbo, rientranti nei programmi di sviluppo infrastrutturale e tecnologico al servizio dei passeggeri L’Assemblea degli Azionisti di Sacbo ha approvato il bilancio consolidato di gruppo per l’esercizio 2025 che include il bilancio d’esercizio di Sacbo S.p.A. e quello della società interamente controllata BGY International Services S.R.L. Nel corso del 2025 sono state portate a compimento e rese fruibili, nel rispetto dei tempi previsti, le opere di ampliamento, approvate da Enac e finanziate da Sacbo, rientranti nei programmi di sviluppo infrastrutturale e tecnologico al servizio dei passeggeri.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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