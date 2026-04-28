Approvato il bilancio 2025 di Acque | investimenti per 116 milioni eletto il nuovo Cda

L’assemblea dei soci di Acque spa si è riunita oggi 28 aprile 2026 per approvare il bilancio 2025 e rinnovare il Cda. Nel corso dell’incontro è stato comunicato che gli investimenti previsti per il prossimo anno raggiungeranno i 116 milioni di euro. La riunione ha visto anche l’elezione dei nuovi membri degli organi societari, che si avviano a completare il loro mandato.

E' un quadro positivo quello che emerge dall'assemblea dei soci di Acque spa, riunitasi oggi 28 aprile 2026, che ha approvato il bilancio 2025 e nominato i nuovi organi societari giunti a normale scadenza. Il gestore idrico del Basso Valdarno chiude l'esercizio 2025 con risultati.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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