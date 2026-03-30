Ultimissime Inter LIVE | Marotta ha scelto Sbravati come responsabile del Settore Giovanile intreccio in vista con la Roma Chivu incontra la dirigenza nerazzurra

Nelle ultime ore, la dirigenza nerazzurra ha annunciato la nomina di Sbravati come responsabile del Settore Giovanile. Contestualmente, si segnala un incontro tra il direttore sportivo e la dirigenza della Roma. Inoltre, Chivu ha incontrato i rappresentanti della società interista. Queste notizie sono state riportate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 30 MARZO. Settore giovanile Inter, Marotta ha scelto: sgarbo alla Juve! Tutti i dettagli e annuncio imminente. Settore giovanile Inter, Marotta ha scelto il nuovo responsabile: ad un passo Michele Sbravati, attualmente alla Juve Mercato Inter, Chivu mette le basi per la rivoluzione: summit con la dirigenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Marotta ha scelto Sbravati come responsabile del Settore Giovanile, intreccio in vista con la Roma. Chivu incontra la dirigenza nerazzurra Articoli correlati Ultimissime Inter LIVE: Intreccio in vista con la Roma. Chivu incontra la dirigenza nerazzurradi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: La dirigenza nerazzurra a colloquio con Chivu. Il punto sugli infortunatidi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.