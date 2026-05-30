Ultimissime Inter LIVE | ipotesi Konate e Ruben Dias per la difesa
Nelle ultime ore si fanno strada le ipotesi di un possibile trasferimento di Konate e Ruben Dias alla difesa dell'Inter. Le trattative sono ancora in fase preliminare, senza conferme ufficiali. La società nerazzurra monitora attentamente le disponibilità sul mercato per rinforzare la linea difensiva. Le discussioni tra le parti coinvolte sono in corso, ma non ci sono ancora dettagli definitivi sui nomi o sulle modalità di eventuali accordi.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di SABATO 30 MAGGIO. Mercato Inter, Frattesi diventa una contropartita? Il centrocampista può inserirsi nell’affare Palestra: i dettagli Mercato Inter, il centrocampista classe ’99 non rientra nei piani di Chivu e saluterà i nerazzurri nel calciomercato estivo Konate a parametro zero, ma l’Inter resta fredda: il difensore del Liverpool lontano dalla Serie A Le richieste elevate di Konate bloccano il possibile affare: per ora l’Europa chiama, l’Italia osserva da lontano. 🔗 Leggi su Internews24.com
Notizie e thread social correlati
Ruben Dias a zero all’Inter: ecco perché è impossibileAl momento non ci sono trattative in corso tra l’Inter e Ruben Dias, difensore del Manchester City.
L’Inter adesso esagera: “Ruben Dias nerazzurro”L’Inter sta considerando diverse opzioni per rafforzare la propria linea difensiva, e tra i nomi circolati c’è anche quello di Ruben Dias, difensore...
Temi più discussi: Calciomercato Inter live: spunta l’idea Guler dal Real Madrid. Primo contatto per Curtis Jones; L’Inter ne uscirebbe devastata, Saviano e l’inchiesta arbitri: Tutto per fermare le indagini; Ultimissime Lazio live: le parole di Pedro e le novità sul Flaminio; Ultimissime Lazio live: ipotesi Atalanta per Romagnoli. Gattuso nuovo tecnico.
Clamorosa indiscrezione di mercato dell'ultim'ora: Bremer accostato incredibilmente all'Inter. Una voce che, se dovesse trovare conferme ufficiali, avrebbe un impatto devastante non soltanto a livello tecnico, ma anche dal punto di vista mediatico, riaccende facebook
Ultimissime Inter live: ipotesi Konate e Ruben Dias per la difesaUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro dell ... msn.com
Calciomercato Inter live: stretta finale per Solet, Kone o Curtis Jones?Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in at ... msn.com