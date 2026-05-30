Ultimissime Inter LIVE | ipotesi Konate e Ruben Dias per la difesa

Notizia in breve

Nelle ultime ore si fanno strada le ipotesi di un possibile trasferimento di Konate e Ruben Dias alla difesa dell'Inter. Le trattative sono ancora in fase preliminare, senza conferme ufficiali. La società nerazzurra monitora attentamente le disponibilità sul mercato per rinforzare la linea difensiva. Le discussioni tra le parti coinvolte sono in corso, ma non ci sono ancora dettagli definitivi sui nomi o sulle modalità di eventuali accordi.