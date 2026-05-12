L’Inter sta considerando diverse opzioni per rafforzare la propria linea difensiva, e tra i nomi circolati c’è anche quello di Ruben Dias, difensore del Manchester City. La trattativa sembra ancora difficile, ma il club nerazzurro ha messo in lista questa possibilità. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi, mentre la squadra si prepara a rivedere le proprie strategie difensive.

di Bruno De Santis L’Inter dovrà rifare la difesa e spunta anche il nome di Ruben Dias del Manchester City: affare ‘impossibile’ L’ Inter si prepara a cambiare parecchio dietro. Ed è probabilmente il reparto dove l’estate porterà più movimenti. Acerbi, Darmian e de Vrij sono in scadenza, Bisseck piace molto in Premier e per Bastoni le sirene del Barcellona non si sono spente. Per questo a viale della Liberazione stanno già ragionando su almeno un innesto importante in difesa. Non il classico prospetto giovane da far crescere lentamente, ma un giocatore pronto subito, capace di reggere pressione e partite europee senza bisogno di adattamento. E nelle ultime ore il nome uscito fuori ha fatto parecchio rumore.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter adesso esagera: “Ruben Dias nerazzurro”

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