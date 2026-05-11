Al momento non ci sono trattative in corso tra l’Inter e Ruben Dias, difensore del Manchester City. La candidatura del giocatore all’interno della rosa dell’Inter potrebbe derivare da un errore di identificazione, poiché si pensa che ci sia stata una confusione con un altro calciatore del medesimo club. La società nerazzurra si trova comunque in una fase di rinnovamento, con diverse voci di mercato che circolano senza conferme ufficiali.

Chi ha lanciato la candidatura potrebbe essersi confuso con un altro giocatore del Manchester City L’ Inter è all’alba di una (mezza) rivoluzione. Tra quelli in scadenze e quelli fuori dal progetto, sono tanti i calciatori che dovrebberopotrebbero dire addio al termine della stagione. In difesa sono ai saluti Acerbi e Darmian, quasi sicuramente anche Stefan de Vrij: tutti e tre hanno il contratto che finisce il prossimo 30 giugno. Poi c’è da capire come finirà la telenovela Bastoni: dovesse restare, ecco che i nuovi innesti nel reparto arretrato sarebbero essenzialmente due. Due centrali, un giovane e uno esperto, con la prima casella che dovrebbe essere occupata da Muharemovic.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ruben Dias a zero all’Inter: ecco perché è impossibile

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