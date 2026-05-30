Ultime Mondiali | la Scozia colpisce con il colpo di Gilmour

Il centrocampista del Napoli, Billy Gilmour, è stato ufficialmente escluso dalla rosa della Scozia per i Mondiali 2026. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e riguarda l’elenco ufficiale dei giocatori convocati. La notizia ha sorpreso i tifosi e gli addetti ai lavori, considerando la sua presenza nel team durante le qualificazioni. Nessuna motivazione ufficiale è stata resa nota riguardo all’esclusione.

2026-05-30 22:45:00 Giorni caldissimi in redazione! I preparativi della Scozia per la Coppa del Mondo sono stati sconvolti dalla notizia che il centrocampista del Napoli Billy Gilmour è stato ufficialmente escluso. L’ex Chelsea rimarrà a casa dopo che le scansioni hanno confermato la gravità dell’infortunio al ginocchio riportato durante la vittoria per 4-1 sul Curaçao sabato. Siamo spiacenti di annunciare che l’infortunio al ginocchio riportato da Billy Gilmour nella vittoria di oggi contro Curaçao lo escluderà dalla partecipazione alla @FIFAWorldCup. Siamo tutti con te, Billy – Nazionale scozzese (@ScotlandNT) 30 maggio 2026 La FA scozzese ha confermato sabato sera che il 24enne non salirà sull’aereo per gli Stati Uniti domenica e tornerà invece in Italia per iniziare il suo recupero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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