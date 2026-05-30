Sfortuna Gilmour salta i Mondiali con la Scozia per un infortunio al ginocchio in amichevole

Un calciatore scozzese si è infortunato al ginocchio durante un'amichevole, impedendogli di partecipare ai Mondiali con la nazionale. L'infortunio ha colpito il giocatore durante la partita di preparazione, risultando grave e richiedendo un intervento medico. La federazione ha confermato che non potrà essere inserito nella rosa per il torneo. Nessun dettaglio sulla durata del recupero o sulle conseguenze a lungo termine.

Gilmour infortunato in amichevole, non rappresenterà la Scozia ai Mondiali: "Il tempismo di questo infortunio è davvero crudele e siamo tutti vicini a lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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