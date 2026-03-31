La società ha annunciato di aver avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Lukaku, che non ritornerà a Napoli. La decisione arriva dopo i recenti sviluppi e le discussioni interne. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla situazione e sulle eventuali conseguenze per il calciatore. Nel frattempo, si continua a seguire anche la situazione della Juventus, con ultime notizie e sviluppi in corso.

di Angelo Ciarletta Continua a far discutere il caso Lukaku in casa Napoli, con la società azzurra che ha diramato un comunicato ufficiale. Vediamo cosa succede. La Juve osserva da spettatrice interessata il terremoto disciplinare che sta scuotendo il Napoli, visto che il calciatore coinvolto è stato accostato proprio ai bianconeri in queste ultime ore. Alla ripresa degli allenamenti presso il centro sportivo di Castel Volturno, è esploso il caso legato a Romelu Lukaku. L’assenza del calciatore alla seduta odierna ha innescato una reazione senza precedenti da parte della dirigenza. ULTIMISSIME JUVE LIVE La rottura tra la punta e il club appare ormai insanabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lukaku non torna a Napoli, comunicato ufficiale: «La società valuta opportuni provvedimenti disciplinari». Cosa succede e le ultime sulla Juve

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