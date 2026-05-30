Il rinnovo del contratto dello spagnolo è stato ufficializzato fino al 2028. Ieri, rappresentanti di società e giocatori sono stati a Monza per assistere ai playoff di Serie B. Nel frattempo, il primo passo verso il futuro è stato fatto con l’accordo di un calciatore chiave. Nei prossimi giorni, anche altri, tra cui un centrocampista, sono attesi a firmare il prolungamento del contratto.

Si sblocca la partita dei rinnovi: almeno di quelli il cui destino è nelle mani della dirigenza del Bologna. Il club rossoblù ha annunciato ieri il rinnovo fino al 2028 di Juan Miranda, che aveva il contratto in scadenza al 30 giugno 2027 con opzione unilaterale per un’ulteriore stagione a favore della società. E’ un segnale di come il Bologna intenda andare avanti a sinistra con lo spagnolo o quanto meno aumentarne il valore di cartellino, in caso di offerte: d’altronde se il piano A per la panchina si chiama Tedesco, seguito da Di Francesco, è anche in virtù del fatto che la dirigenza non intende snaturare l’impianto e gli esterni, nonostante l’estate sia destinata a far registrare partenze e nuovi arrivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ufficiale il prolungamento fino al 2028 dello spagnolo. Ieri Saputo e Fenucci a Monza per i playoff di B. Miranda, il primo tassello del futuro. Il prossimo a rinnovare sarà Moro

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