La Juventus ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto dell’allenatore Luciano Spalletti fino al 2028. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, confermando la continuità del tecnico sulla panchina bianconera. La notizia ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, in quanto rappresenta un cambiamento importante per il futuro della squadra. Nessun dettaglio supplementare è stato fornito riguardo alle clausole del nuovo accordo.

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© Calcionews24.com - Spalletti Juve, è ufficiale il rinnovo del tecnico bianconero fino al 2028! Il comunicato ufficiale

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