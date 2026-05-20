Fino a oggi, si parla di un possibile rinnovo del contratto del tecnico nerazzurro, con una durata fino al 2028 e l'inclusione di un'opzione per un altro anno. La notizia è stata confermata anche da un noto giornalista specializzato nel settore, che ha indicato quando potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. La trattativa sembra ormai definita, e la firma dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

di Francesco Aliperta Rinnovo Chivu, il tecnico nerazzurro prolungherà il suo contratto fino al 2028 con opzione per un ulteriore anno. L’Inter e Cristian Chivu avanti insieme per costruire un ciclo vincente. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo X, l’allenatore nerazzurro firmerà un nuovo contratto a lungo termine con il club di Viale della Liberazione entro la fine del mese. La dirigenza interista ha voluto premiare l’ottimo lavoro svolto dal tecnico, blindando la panchina con un accordo duraturo che garantirà stabilità e continuità al progetto sportivo della squadra. I dettagli dell’operazione di rinnovo sono ormai definiti in ogni aspetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rinnovo Chivu, anche Fabrizio Romano conferma: sarà prolungamento fino al 2028. Ecco quando arriverà l’annuncio

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