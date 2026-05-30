Ucraina Zelensky | La possibilità di un attacco russo su vasta scala resta attuale

Nel suo consueto messaggio serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che, stando alle informazioni dei servizi segreti, la possibilità di un grave attacco russo resta attendibile. Il leader di Kiev ha dichiarato di star collaborando con i partner europei e americani per fornire all’Ucraina un maggior numero di missili di difesa aerea Patriot in grado di contrastare i devastanti attacchi missilistici balistici russi. “Stiamo lavorando con tutti i partner per garantire nuovi contributi al programma PURL e stiamo cercando altri modi per ricevere missili”, ha affermato Zelensky. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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