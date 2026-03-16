Ucraina Zelensky | abbiamo impedito offensiva russa su vasta scala

Il presidente ucraino ha annunciato che le forze di sicurezza hanno impedito un'offensiva russa su vasta scala. Nella giornata, l'esercito ucraino ha intercettato numerosi droni e missili durante un nuovo attacco condotto con ordigni che sono stati ribattuti dalle difese di Kiev. La situazione sul terreno rimane tesa con continui tentativi di aggressione da parte russa.

La guerra in Ucraina. Ancora un attacco russo in pieno giorno con droni e missili. Molti gli ordigni intercettati dalle difese di Kiev. Abbiamo impedito un’offensiva russa su vasta scala, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Servizio di Vito D’Ettorre RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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