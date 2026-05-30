Nella notte, almeno 290 droni e missili sono stati lanciati contro un’area dell’Ucraina, provocando cinque morti e quarant’anni di feriti. Tra le infrastrutture colpite, una stazione ferroviaria a Shostka è stata bersaglio di un attacco mirato. Le autorità hanno riferito che nove droni sono riusciti a superare la difesa aerea e raggiungere il loro obiettivo, senza fornire dettagli sulle modalità di superamento.

? Domande chiave Come hanno fatto nove droni a superare la difesa aerea?. Perché i russi hanno puntato proprio la stazione ferroviaria di Shostka?. Quali obiettivi hanno colpito i missili che non sono stati intercettati?. Come influirà la distruzione dei nodi logistici sulla mobilità civile?.? In Breve Difesa ucraina intercetta 279 droni su 290 lanciati durante l'attacco massiccio.. Stazione ferroviaria di Shostka distrutta da droni kamikaze nella regione di Sumy.. Governatori Fedorov, Filashkin e Prokudin confermano feriti a Zaporizhzhia, Donetsk e Kherson.. Tattica russa di saturazione mira a colpire 34 insediamenti nella zona di Kherson.. Kiev e diverse regioni ucraine sotto il fuoco di 290 droni e missili nelle ultime 24 ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucraina, pioggia di 290 droni e missili: 5 morti e 40 feriti

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