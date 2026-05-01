Nella notte del 29 aprile, diverse aree dell’Ucraina sono state raggiunte da oltre 200 droni e missili balistici. Gli attacchi hanno provocato blackout in alcune zone e si sono registrati decine di feriti. Le forze di sicurezza stanno investigando sugli obiettivi colpiti e sui danni causati, mentre le autorità locali hanno avviato le operazioni di soccorso. La situazione resta sotto osservazione mentre proseguono le verifiche sui danni e sugli eventuali responsabili.

? Cosa sapere Oltre 200 droni e missili balistici colpiscono diverse regioni ucraine nella notte del 29 aprile.. L'attacco alle infrastrutture energetiche causa blackout e decine di feriti tra la popolazione civile.. Oltre 200 droni e missili balistici hanno colpito diverse regioni dell’Ucraina durante la notte del 29 aprile 2026, lasciando decine di persone ferite e infrastrutture civili ed energetiche pesantemente danneggiate. Il bilancio della devastazione emerge dalle comunicazioni delle autorità locali, che descrivono un attacco coordinato di proporzioni massicce. Dopo l’ondata notturna, la pressione è continuata nella mattinata successiva con il lancio di altri 30 droni d’attacco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucraina, pioggia di 200 droni e missili: blackout e decine di feriti

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