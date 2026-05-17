Nella regione interessata sono stati registrati 52 decessi e 346 feriti nell’arco di sette giorni a causa di un’intensa serie di attacchi con droni e missili. Le forze militari e di difesa stanno affrontando un’ondata di raid che colpiscono principalmente aree residenziali, provocando danni e vittime. Le autorità stanno analizzando le modalità di intervento, in particolare l’efficacia dei sistemi anti-balistici, in risposta a questa escalation di aggressioni. La situazione rimane complessa e sotto stretta osservazione.

? Domande chiave Come possono i nuovi sistemi anti-balistici fermare l'ondata di droni?. Perché i nuovi attacchi russi colpiscono sistematicamente le zone residenziali?. Quali strategie propone Zelensky per garantire l'autosufficienza difensiva dell'Ucraina?. Come influirà la difesa aerea congiunta sulla sicurezza dell'Europa?.? In Breve Oltre 3.170 droni e 1.300 ordigni guidati hanno colpito il territorio ucraino.. Tra i 346 feriti settimanali figurano 22 bambini colpiti nei centri abitati.. L'iniziativa PURL e i missili anti-balistici mirano all'autosufficienza difensiva nazionale.. 74 missili russi, molti balistici, hanno bersagliato infrastrutture e zone residenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucraina, pioggia di droni e missili: 52 morti e 346 feriti in una settimana

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Ukrainian FPV Drone Chasing Russian Soldiers

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