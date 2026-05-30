Mosca ha dichiarato che un drone proveniente da Kiev ha colpito la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti a seguito dell'incidente. La regione circostante continua a essere teatro di scontri tra forze ucraine e russe, con ripetute accuse di attacchi e bombardamenti da entrambe le parti. La situazione rimane tesa, senza comunicazioni ufficiali di danni strutturali o conseguenze per la sicurezza dell'impianto nucleare.

Non si ferma la guerra in Ucraina, con accuse reciproche di raid e bombardamenti. Il ceo della società russa di energia nucleare Rosatom, Alexey Likhachev, ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell’unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Questo pomeriggio, un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell’Unità 6, provocando una successiva detonazione. L’esplosione non ha danneggiato le apparecchiature principali, ma ha creato un foro nella parete della sala turbine”, ha dichiarato Likhachev, secondo il quale “è degno di nota il fatto che il drone fosse controllato tramite fibra ottica” e questo “esclude completamente la possibilità di un impatto accidentale “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Mosca: “Drone di Kiev ha colpito la centrale nucleare di Zaporizhzhia”

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Droni di Kiev colpiscono l'FSB a Kherson, Zelensky: Cento tra morti e feriti

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Quindi, se un drone ucraino CADE su un edificio in Romania facendo 2 feriti, è un’ intollerabile escalation, se Kiev uccide 21 studenti nel sonno e colpisce sistematicamente edifici civili a Mosca invece nessuno fiata. Ormai questa è la doppia morale dei gove x.com

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