Le forze di Mosca hanno lanciato un attacco su Kiev nelle ultime ore, danneggiando gravemente l’Istituto di Scienze Religiose San Tommaso d’Aquino, gestito dai padri domenicani. Nessun dettaglio su vittime o danni specifici è stato comunicato. L’attacco si aggiunge a una serie di raid che coinvolgono obiettivi civili e infrastrutture nella capitale ucraina. La situazione sul campo resta tesa e in evoluzione.

Il conflitto tra Russia e Ucraina. I massicci attacchi delle forze di Mosca su Kiev nelle scorse ore hanno danneggiato pesantemente anche l’Istituto di Scienze Religiose San Tommaso d’Aquino, dei padri domenicani. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, massiccio attacco di Mosca su Kiev. Colpito istituto teologico

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. @vonderleyen: L'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina della scorsa notte mostra la brutalità del Cremilino e il suo disprezzo sia per la vita umana che per i negoziati di pace. Il terrore contro i civili non è forza. È disperazione. 1/2 x.com

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