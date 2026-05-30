Un drone ucraino ha colpito l'edificio delle turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Mosca ha denunciato l'attacco, senza specificare eventuali danni o feriti. La centrale si trova sotto controllo russo e rappresenta un punto critico nel conflitto tra i due paesi. Non ci sono state conferme ufficiali sui danni, né dettagli sulle conseguenze dell'incidente.

Un drone ucraino avrebbe colpito l’edificio delle turbine dell’unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia. A sostenerlo è l’amministratore delegato di Rosatom, Alexey Likhachev, secondo cui l’attacco sarebbe avvenuto nel pomeriggio provocando una successiva esplosione. «Questo pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito l’edificio della turbina dell’unità elettrica numero 6, provocando una successiva detonazione», ha dichiarato Likhachev, denunciando quello che ha definito il primo attacco mirato alle principali apparecchiature di una centrale nucleare. Danni all’edificio delle turbine Secondo la ricostruzione fornita da Rosatom, l’esplosione avrebbe perforato la struttura causando danni all’edificio che ospita le turbine dell’unità interessata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Drone colpisce la centrale nucleare di Zaporizhzhia, Mosca denuncia un attacco all’unità 6

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An Ukrainian FPV Drone Struck A Russian MLRS Tornado S In Zaporizhzhia

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