Ucraina Mosca annuncia attacco contro aeroporti militari del paese

Da lapresse.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze armate russe hanno condotto un attacco combinato contro gli aeroporti militari dell’Ucraina. La notizia è stata comunicata dal Ministero della Difesa russo, secondo quanto riportato dalla Tass.

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Le forze armate russe hanno lanciato un attacco combinato contro gli aeroporti militari ucraini. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo citato dalla Tass. “In risposta agli attacchi terroristici in Ucraina, le forze militari russe hanno lanciato un attacco contro aeroporti militari, impianti energetici e infrastrutture di trasporto utilizzate dalle forze armate ucraine”, ha affermato il ministero in una nota.  Intanto l’agenzia Interfax, citando le autorità locali, riporta che due uomini sono stati uccisi e altri due feriti a seguito di un attacco con un drone delle forze armate ucraine contro un veicolo nella regione russa di Belgorod. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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