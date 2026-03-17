Ucraina attacco russo distrugge il terminal della più grande compagnia di consegne del Paese

Un attacco russo ha colpito la città di Zaporizhzhia in Ucraina, ferendo otto persone e distruggendo un terminal di Nova Poshta, la più grande compagnia di consegne privata del Paese. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell’attacco è stato fornito.

Otto persone sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città ucraina di Zaporizhzhia, che ha distrutto un terminal di Nova Poshta, la più grande compagnia di consegne privata del Paese. Il capo dell’amministrazione regionale, Ivan Fedorov, ha dichiarato che l’attacco ha danneggiato anche diversi edifici residenziali. L’Aeronautica militare ucraina ha dichiarato che nella notte la Russia ha lanciato 178 droni a lungo raggio in tutto il Paese. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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