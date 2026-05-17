Ucraina-Russia attacco con droni su Mosca | 3 morti
Nella notte, droni ucraini hanno colpito Mosca e l'area circostante, causando tre vittime. Le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e respinto l’attacco, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa locale. Nessun dettaglio è stato fornito sul numero totale di droni coinvolti o su eventuali danni materiali subiti dalla città. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi, con episodi di questo tipo che si sono ripetuti recentemente.
(Adnkronos) – Massicco attacco di droni ucraini contro Mosca e la regione della capitale nella notte è stato respinto dalle forze di difesa aerea del ministero della Difesa russo. Secondo i primi rapporti, scrive la Tass, più di 12 persone sono rimaste ferite a Mosca, tre sono morte e altre cinque sono rimaste ferite nella. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Ucraina, Zelensky atteso a Londra. Ancora droni russi e morti
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