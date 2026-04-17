Ucraina attacco di droni russi su Zaporizhzhia | i danni agli edifici residenziali

A Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, sette persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite dopo un attacco con droni provenienti dalla Russia. L’attacco ha causato danni a diversi edifici residenziali nella città. Le autorità locali stanno gestendo la situazione e stanno intervenendo per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza le aree colpite. La notizia si aggiunge alla serie di attacchi in diverse zone del paese nelle ultime settimane.

Almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite nella città di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, a seguito di un attacco con droni russi. Lo hanno riferito venerdì le autorità locali. A seguito dell’attacco, sono stati danneggiati edifici residenziali e veicoli privati. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco di droni russi su Zaporizhzhia: i danni agli edifici residenziali Ucraina, la guerra dei droni e la difesa degli ucraini Notizie correlate Ucraina: attacco diurno di Mosca, droni colpiscono edifici residenziali a LeopoliIl 24 marzo la Russia ha lanciato un raro attacco di massa diurno con droni contro l'Ucraina, con centinaia di droni kamikaze che hanno preso di mira... Leggi anche: Ucraina, droni russi su Zaporizhzhia Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Guerra Ucraina-Russia, finita la tregua: pioggia di droni e blackout, news di oggi; Guerra Ucraina, nuovi attacchi russi: colpita Odessa. Zelensky: Fare pressione su Mosca; Guerra in Ucraina, attacco di un drone russo a una fermata dell'autobus: tre morti e 12 feriti; Acqua, terra e cielo L’Ucraina riconquista terreno con i droni, e insegna all’Europa come ci si difende dalla Russia. Ucraina, Zelensky: Con la guerra in Iran a rischio la fornitura di armi a Kiev. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, nuova ondata di attacchi russi. Zelensky: 'Fare pressione su Mosca'. LIVE ... tg24.sky.it Guerra Ucraina, nuovi attacchi russi: colpita Odessa. Zelensky: Fare pressione su MoscaVittime si registrano a Odessa, Dnipro e Kiev, dove è stato ucciso anche un bambino di 12 anni. Ieri la visita di Zelensky a Roma. Meloni e Mattarella hanno ribadito al presidente ucraino il sostegno ... tg24.sky.it Ucraina e Russia confermano: "Negoziati bloccati". Kiev: Putin vuole il Donbas entro settembre. Kallas: l'Ue verso il 20° pacchetto di sanzioni. Romania: un drone di Mosca ha sconfinato. Un deposito di petrolio russo sul Mar Nero in fiamme per oltre 24 ore - facebook.com facebook Perché la Russia sta aumentando la pressione sull’Ucraina: escalation di raid su città e prima linea x.com