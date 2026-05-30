Ucraina droni russi agitano l’Europa Meloni | Gravissimo sicurezza a rischio
Un possibile summit E5 potrebbe essere organizzato a Berlino, mentre Tivat, in Montenegro, ospita il vertice tra l’Unione europea e i Paesi dei Balcani occidentali. Nel frattempo, in Europa si segnalano attacchi di droni russi in Ucraina, che sono stati descritti come un grave rischio per la sicurezza. La premier italiana ha definito la situazione molto seria, evidenziando preoccupazioni legate alla stabilità regionale.
(Adnkronos) – Berlino, possibile sede di un summit E5. Tivat, in Montenegro, palcoscenico del vertice Ue-Balcani occidentali. E poi Galati, in Romania, dove un drone russo ha centrato un edificio residenziale. È su questa 'mappa' che si muovono in queste ore i radar della Presidenza del Consiglio. Giorgia Meloni non ha ancora sciolto le riserve. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In Ucraina robot e droni conquistano una postazione russa
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Durante la notte le forze russe hanno lanciato centinaia di attacchi in tutta l'Ucraina, con droni che hanno colpito direttamente 15 località, secondo l'Aeronautica militare ucraina. Intanto sono stati restituiti i corpi di 528 soldati ucraini, il giorno dopo lo scambio di facebook