Un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due persone. La premier italiana ha definito l’episodio un atto gravissimo, sottolineando che si è verificato in un paese membro dell’Unione europea. L’attacco è avvenuto sul territorio di uno Stato alleato, secondo quanto dichiarato. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza europea, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sulle eventuali risposte ufficiali.

Intelligenza artificiale, Meloni: "Un danno se sostituirà lavoratori. Dovrà essere complementare" "Determinati a lavorare per una pace giusta". Meloni condanna l'attacco russo "Un atto gravissimo". Giorgia Meloni definisce così quanto accaduto: un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due cittadini "sul territorio di uno Stato alleato e membro dell'Unione europea". Per la presidente del Consiglio, che esprime "la più profonda vicinanza e solidarietà va alle persone colpite, al Governo e a tutto il popolo romeno", è la dimostrazione che la guerra di aggressione portata avanti da Vladmir Putin "non risparmia nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Atto gravissimo, sicurezza Ue a rischio". Drone in Romania, l'accusa di Meloni

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Giorgia Meloni: drone russo - Dio vede

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Drone russo in Romania, Meloni: “Atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea”Un drone russo ha colpito il territorio di un paese membro della NATO, causando vittime.

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