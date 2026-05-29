Atto gravissimo sicurezza Ue a rischio Drone in Romania l' accusa di Meloni
Un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due persone. La premier italiana ha definito l’episodio un atto gravissimo, sottolineando che si è verificato in un paese membro dell’Unione europea. L’attacco è avvenuto sul territorio di uno Stato alleato, secondo quanto dichiarato. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza europea, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sulle eventuali risposte ufficiali.
Intelligenza artificiale, Meloni: "Un danno se sostituirà lavoratori. Dovrà essere complementare" "Determinati a lavorare per una pace giusta". Meloni condanna l'attacco russo "Un atto gravissimo". Giorgia Meloni definisce così quanto accaduto: un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due cittadini "sul territorio di uno Stato alleato e membro dell'Unione europea". Per la presidente del Consiglio, che esprime "la più profonda vicinanza e solidarietà va alle persone colpite, al Governo e a tutto il popolo romeno", è la dimostrazione che la guerra di aggressione portata avanti da Vladmir Putin "non risparmia nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Giorgia Meloni: drone russo - Dio vede
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Questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due cittadini sul territorio di uno Stato alleato e membro dell'Unione europea. Un atto gravissimo, che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continua facebook
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