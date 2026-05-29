meloni atto gravissimo il drone russo in romania sicurezza europea a rischio

Nella notte, un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due persone. L’evento ha suscitato reazioni di condanna da parte del governo locale. La presenza del drone avviene in un momento di tensione tra Russia e paesi dell’Unione europea. La sicurezza nella regione viene considerata a rischio, e le autorità stanno verificando i dettagli dell’incidente. Nessuna vittima è stata segnalata, ma l’accaduto ha generato preoccupazioni tra gli alleati NATO.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La condanna di Giorgia Meloni. Nella notte, un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, provocando il ferimento di due cittadini all’interno del territorio di uno Stato membro dell’Unione europea e alleato della NATO. Si tratta di un episodio estremamente grave che, secondo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dimostra ancora una volta come la guerra di aggressione portata avanti dalla Russia continui a coinvolgere civili innocenti senza alcun rispetto dei limiti imposti dal diritto internazionale. “La sicurezza europea è a rischio”. In una dichiarazione ufficiale, Meloni ha sottolineato che l’attacco rappresenta un ulteriore segnale della crescente minaccia alla sicurezza del continente europeo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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