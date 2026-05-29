Omicidio a Porcia vicino Pordenone uomo di 59 anni ucciso dall' ex fidanzato della figlia | la stava difendendo
Un uomo di 59 anni è stato ucciso in strada a Porcia, vicino a Pordenone. La vittima è stata colpita dall'ex fidanzato della figlia mentre cercava di difenderla. L'aggressore è stato fermato poco dopo dai carabinieri. La vittima è deceduta sul posto, mentre la donna coinvolta ha riportato ferite lievi. La polizia sta indagando sulle motivazioni dell'episodio e sulle circostanze che hanno portato all'omicidio.
Tragedia a Porcia (Pordenone): un uomo di 59 anni viene ucciso in strada dall'ex compagno della figlia nel tentativo di proteggerla dall'aggressione. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Pordenone, imprenditore tv ucciso in casa a sprangate
Notizie e thread social correlati
Omicidio a Porcia, padre ucciso mentre difendeva la figlia dall’ex compagno: cosa è successoUn uomo di 59 anni è stato ucciso durante una lite nel pomeriggio di venerdì 29 maggio a Porcia, in provincia di Pordenone.
Tragedia familiare a Pordenone, uomo ucciso dal compagno della figliaUn uomo di 59 anni è stato ucciso vicino a Pordenone, in Friuli, durante una lite avvenuta in un’abitazione.