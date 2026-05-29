Omicidio a Porcia vicino Pordenone uomo di 59 anni ucciso dall' ex fidanzato della figlia | la stava difendendo

Notizia in breve

Un uomo di 59 anni è stato ucciso in strada a Porcia, vicino a Pordenone. La vittima è stata colpita dall'ex fidanzato della figlia mentre cercava di difenderla. L'aggressore è stato fermato poco dopo dai carabinieri. La vittima è deceduta sul posto, mentre la donna coinvolta ha riportato ferite lievi. La polizia sta indagando sulle motivazioni dell'episodio e sulle circostanze che hanno portato all'omicidio.