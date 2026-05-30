Un uomo ha ucciso il suocero e ha poi sfuggito alla moglie. La corte ha stabilito che l’imputato era in grado di intendere e volere al momento del fatto. La donna sopravvissuta ha dichiarato di aspettarsi un carcere a vita e ha chiesto che la sua sicurezza e quella della famiglia siano tutelate. La sentenza non è ancora stata emessa.

"Mi aspetto un fine pena mai. Voglio che la sicurezza mia, della mia famiglia e di tutte le persone coinvolte sia garantita". All’uscita dall’aula Lavinia Limido ha ribadito la richiesta di una condanna definitiva dalla Corte d’Assise di Varese dove si è svolto il confronto tecnico sulla capacità di intendere e di volere di Marco Manfrinati, imputato per l’omicidio dell’ex suocero Fabio Limido e il tentato omicidio dell’ex moglie Lavinia Limido. Al centro dell’ultima udienza l’esito della perizia psichiatrica disposta dal Tribunale, che ha escluso la presenza di patologie mentali tali da configurare un vizio totale o parziale di mente. A delineare il quadro Stefano Ferracuti, secondo cui Manfrinati "non è un malato psichiatrico e al momento dei fatti era pienamente capace di intendere e di volere". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise il suocero, gli sfuggì la moglie. Manfrinati capace di intendere. La sopravvissuta: "Fine pena mai"

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