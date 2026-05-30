afragola in fiamme lo striscione con il volto di martina carbonaro

Nel pomeriggio di sabato 30 maggio 2026, uno striscione di grandi dimensioni con il volto di Martina Carbonaro è stato dato alle fiamme in una zona di Afragola. Le fiamme hanno danneggiato il materiale, che si trovava in strada. Non sono stati segnalati altri danni o feriti. La polizia sta indagando sull’incendio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio: il rogo nella zona della città. Nel pomeriggio di oggi, sabato 30 maggio 2026, ad Afragola, è stato dato alle fiamme uno striscione di grandi dimensioni con il volto di Martina Carbonaro. A darne notizia è il quotidiano Il Mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati dalle forze della polizia locale dopo la segnalazione dell’incendio. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero appiccato il fuoco al manifesto commemorativo, distruggendolo completamente. Il contesto: la vicenda di Martina Carbonaro. Lo striscione raffigurava Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa dal fidanzato Alessio Tucci, che ha confessato il delitto ed è attualmente sotto processo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Afragola, distrutto dalle fiamme lo striscione con il volto di Martina Carbonaro

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